Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne özel "21. Yüzyılın Parlayan Yıldızı: Türk Devletleri Teşkilatı" kitabı hazırlandı.

Erdoğan, "Büyük bir ortak geçmişe ve tarihe sahip olduğumuz Türk devletleri ile Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte, daha güçlü olacağımıza, geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürüyeceğimize canıgönülden inanıyorum. Türk devletleri olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kitap, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle geçmişten bugüne dostluk ve kardeşlik bağları ile perçinlenen ilişkilerini, ekonomiden kültüre, ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime, medyadan bilim ve teknolojiye kadar birçok alanda detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

- Kitapta Türk devletleri ve halklarının gösterdiği insani dayanışmaya da yer veriliyor”

Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri arasında gelişen işbirlikleri ile Türk Devletleri Teşkilatının tarihçesi ve organizasyon yapısının anlatıldığı "21. Yüzyılın Parlayan Yıldızı: Türk Devletleri Teşkilatı" kitabında, salgın, İkinci Karabağ Savaşı ve yüzyılın felaketi 6 Şubat depremleri dönemlerinde Türk devletleri ve halklarının gösterdiği insani dayanışmaya da yer veriliyor.

Türk Devletleri Teşkilatı ile Türkiye'nin teşkilata üye ülkelerle ilişkilerine dair kaynak eser niteliğindeki çalışma, "Bir Organizasyon Olarak Türk Devletleri Teşkilatı", "Ortak Geçmiş Güçlü Gelecek-İş Birliği Alanları", "Zor Günlerde Hep Birlikte" başlıklarının yer aldığı 3 bölümden oluşuyor.

- "Türk devletleri ile Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte daha güçlü olacağımıza canıgönülden inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında, aynı kökten, aynı tarihten ve kültürden gelinen, acıda da sevinçte de beraber olunan Türk halkları ve devletleriyle ilişkilerin ve işbirliği alanlarının her geçen gün daha da gelişmeye, güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Türk devletleri arasındaki bağların güçlenmesi ve ortaklıkların çoğalmasında, Türk halkları arasındaki dayanışmanın artmasında büyük payı olan yapıların başında Türk Devletleri Teşkilatının geldiğine işaret eden Erdoğan, siyasi, beşeri ve ekonomik ilişkiler üzerinde yükselen bu yapının giderek güçlendiğini, Türk halkları arasındaki tarihi bağların ve duygudaşlığın artmasına dönük işbirliklerinin her geçen gün çoğaldığını kaydetti.

Bu doğrultuda Türk Devletleri Teşkilatı olarak uluslararası ve bölgesel sorunlarda ortak tavır alıp müşterek sorunlara çözümler ürettiklerini aktaran Erdoğan, teröre, Türk ve İslam düşmanlığına karşı birlikte mücadele ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, kuruluşundan bu yana geçen 14 yılda, devletlerarası işbirliğine dayalı bir disiplinle var gücüyle çalışan Teşkilat’ın, her yıl bir adım daha ileri gideceğine inancının tam olduğunu kaydederek, “Türk devletleri olarak tarihi, kültürel bağlarımızı derinleştirmek; siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerimizi daha da büyütmek ve ortaklıklarımızı çoğaltmak, en önemli amaçlarımızdandır. Çünkü biz güçlü olursak Türk dünyası güvende olacak, biz birlik olursak teröre, Türk ve İslam düşmanlığına karşı mücadelemiz sağlam olacak ve bütün mazlum coğrafyaların sesi dünyada daha gür duyulacaktır" dedi.

Üye ülkelerin oluruyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak dahil edilmesinin de gelecekte bütün Türklerin ve insanlığın sesi olacaklarının önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Büyük bir ortak geçmişe ve tarihe sahip olduğumuz Türk devletleri ile Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte, daha güçlü olacağımıza, geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürüyeceğimize canıgönülden inanıyorum. Türk devletleri olarak birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.