Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Açılış Konseri’ni izledi

Lefkoşa, 17 Eylül 23 (TAK): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkalığı Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdiği 21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Açılış Konseri'ni izledi.

Bellapais Manastırı’nda icra edilen konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Ali Hoca yönetiminde Avustralya’dan solist olarak katılan besteci ve handpan sanatçısı Baran Yıldız’a eşlik etti.