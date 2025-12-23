21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle bugün Değirmenlik’teki Atatürk büstü önünde tören düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre tören, çelenklerin sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İs.Teğmen Alperen Demir yaptı.

Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Duruşah Curacı ise “Karanlık Bir Gece” adlı şiiri okudu.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğg. Uğur Bor tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.