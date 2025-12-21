21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

Tören saat 09.30'da protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışıyla devam eden törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28. Tümen Komutanı İlker Ertuğrul, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askerî erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

- Anıt Özel Defteri

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının varlığını ve onurunu korumak için verdiği haklı mücadelenin en ağır bedelini ödeyerek bu topraklara adınızı yazdırdınız.

Biz bu kadar mücadeleyi, bu kadar fedakarlığı, bu kadar şehidi, belirsizliğe mahkum bir gelecek için vermedik. Verilen bu büyük mücadele; güvenli ve eşit bir yaşamı hak etmektedir.

Sizlerin ve gazilerimizin fedekarlığıyla bugün ayakta duran bu halkın, çocuklarına mutlu ve huzurlu yarınlar bırakmak gibi ağır bir sorumluluğu vardır. Hem çocuklarımıza hem de bu mücadeleyi veren şehitlerimize ve gazilerimize, daha adil, daha güvenli ve daha insanca bir gelecek borcumuz vardır.

Amacımız, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceksiz kalmamasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor,

Sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum.

Ruhunuz Şad olsun."

-Kılınç

KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ise anıt özel defterine şunları kaydetti:

Aziz Şehitlerimiz,

Tarihte eşine az rastlanan bir zulüm ve haksızlığa uğramış Kıbrıs Türk Halkı’nı bayrak ve özgürlük uğruna canından aziz bildiği vatan için ölümüne koşan sizler, makamların en yücesi şahitlik mertebesine ulaştınız.

Kıbrıs Türk Halkı; bugünkü hür ve demokratik ortamda yaşamasını borçlu olduğu sizleri ve gösterdiğiniz kahramanlıkları asla unutmayacaktır. Aziz hatıranızı sonsuza dek yüreklerinde yaşatacak, onurlu ve kararlı duruşunuz, cesaret ve ferasetiniz yeni nesillere her zaman rehber olacaktır.

Büyük Türk Milleti ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu olarak bizler; her türlü yıkıcı girişime karşı dimdik ayakta olacak ve hiçbir oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni canlarını feda ederek bize emanet eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, değerli hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhlarınız Şad olsun”