Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin yeniden yükseliş iradesini ortaya koyduğunu kaydetti; bütçenin temel hedefinin ekonomik istikrarı güçlendirmek ve topluma güven vermek olduğunu söyledi.

Berova, zorlayıcı küresel koşullara rağmen kamunun mali dengesini koruyan, üretim ve istihdamı önceleyen bir çerçeve oluşturduklarını vurguladı.

Bütçede sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesine, dar gelirli kesimlerin korunmasına ve reel sektöre destek sağlanmasına özel önem verildiğini belirten Berova, aynı zamanda dijitalleşme ve çevre odaklı yatırımların ileriki dönemin ana başlıkları arasında yer aldığını kaydetti.

Yerel yönetimlere ayrılan kaynağın yüzde 46,9 oranında artırıldığını ifade eden Berova, bunun vatandaşın günlük yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını dile getirdi.

Berova, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’ni “umut, toparlanma ve dönüşüm” ekseninde hazırladıklarını belirterek, kamu maliyesinde disiplinin sürdürüleceğini, vergi adaletini güçlendiren uygulamalarla gelirlerin artırılacağını söyledi.

205,8 milyar TL gider ve 180,6 milyar TL gelir öngörülen bütçede ortaya çıkan 25,2 milyar TL’lik açığın yönetilebilir seviyede olduğunu kaydeden Berova, bu açığın önümüzdeki yıllarda kademeli olarak azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda tasarının bütünü üzerinde görüşmeler yapılıyor. Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu kapsamda, sunuş konuşmasını yaptı.

- Berova: “Sadece bir yıllık bir plan değil, çok yıllı bir dönüşümün başlangıcı”

Maliye Bakanı Berova, Meclis Genel Kurulu’nda 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi sunumunda, bütçenin zor zamanlardan geçen bir ülkenin yeniden yükseliş iradesini ortaya koyduğunu vurguladı; halka “yarın bugünden daha güçlü olacak” mesajı verdiklerini kaydetti.

Dünya ekonomisindeki dalgalanmalara rağmen ayakta kalmayı başardıklarına dikkat çeken Berova, 2026 bütçesinin “vatandaşa güven veren, toplumun nefes almasını sağlayan ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı amaçlayan” bir çalışma olduğunu söyledi.

Bütçenin temel amacının mali dengeyi korumak, üretimi artırmak, işsizliği azaltmak, halkın refahını yükseltmek ve geleceğe yatırım yapmak olduğunu ifade eden Berova, bütçenin sadece bir yıllık bir plan değil, çok yıllı bir dönüşümün başlangıcı olduğunu dile getirdi.

- “Öncelik tasarruf ve verimlilik”

2026 gelir politikalarının vatandaşın devlete olan güvenini artırmaya odaklandığı belirten Berova, vergi adaleti, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve dijital denetim sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik adımları sıraladı; “Adil, sade ve anlaşılır bir vergi düzeni kuruyoruz.” dedi.

Berova, son yıllarda artan devlet gelirlerinin devam ettirilmesinin hedeflendiğini de kaydetti.

Berova, kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemi vurgulayarak, gereksiz harcamaların azaltılacağını, sağlık ve eğitimin öncelikli olacağını, kamu yönetiminde verimliliğin artırılacağını belirtti.

- Üretime destek

2026’da tarım, sanayi, turizm, bilişim ve dijital sektörlerde yatırımların destekleneceği, genç girişimcilere özel paketlerin devreye alınacağı da belirten Berova, küçük işletmelere finansman kolaylığı sağlanacağını ifade etti.

Bakan Berova, bunun yanında dar gelirli ailelere desteklerin artırılacağını, emekli ve çalışanlara yönelik iyileştirmelerin yapılacağını, gençler ve kadınlara yönelik programların genişletileceğini dile getirdi; sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin güçlendirileceğinin altını çizdi.

- Dijital ve yeşil dönüşüm

“Bütçemizin en umut veren yönlerinden biri, geleceğe dönük yatırımların güçlendirilmiş olmasıdır.” diyen Berova, 2026’da e-devlet hizmetlerinin yaygınlaşacağını, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılacağını ve enerji verimliliği projelerinin destekleneceği de kaydetti; ulaşım ve altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti.

Mahalli yatırım bütçesinin ciddi şekilde artırıldığı belirten Berova, bu kapsamda belediyelere ayrılan payın da yüzde 46,9 arttığını açıkladı, belediyelerin güçlenmesinin vatandaşın yaşam kalitesine doğrudan etki edeceğini vurguladı.

- “Açık yöneltilebilir düzeydedir, 2027 itibarıyla kademeli olarak düşecektir”

Bakan Berova, 2026 bütçesinde, “205,8 milyar TL gider, 180,6 milyar TL gelir ve 25,2 milyar TL açık” öngörüldüğünü kaydetti. Berova, açığın yönetilebilir düzeyde olduğunu, 2027’den itibaren kademeli olarak düşeceğini belirtti.

Berova ,”Hedefimiz güçlü kamu maliyesi, güçlü ekonomi, güçlü toplum. Bunun için gerekli tüm adımları atmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

2026 bütçesinin “ umut ve yeniden ayağa kalkış bütçesi” olduğunu vurgulayan Berova, şunları söyledi:

“Üreten bir insanımız var. Girişimci bir gençliğimiz var. Güçlü bir devletimiz var. Daha iyisini hak eden bir halkımız var. Bu bütçeyle birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Birlikte çalışırsak, birlikte üretirsek, bu ülkenin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.”

Maliye Bakanı Berova, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin ülkeye güç, bereket ve huzur getirmesini dileyerek, konuşmasını tamamladı.