İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması bugün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle imzalandı.

Anlaşmaya TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel imza koydu.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Yılmaz ve Üstel ortak basın toplantısı düzenledi.

- Yılmaz: “2025 Anlaşması’nda toplam kaynak 21 milyar TL’ye ulaştı”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 2025 yılı anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edildiğini, devirlerle birlikte toplam kaynağın 21 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

Yılmaz, bütçenin sürdürülebilir ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve real sektör desteklerine öncelik verilerek kullandırılacağını belirtti.

“Anlaşmanın KKTC devletine, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize ve bölgeye refah getirmesini diliyorum.” diyen Yılmaz, iki ülke arasında güçlü kardeşlik bağları ve ortak vizyon doğrultusunda yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Üstel: “Ülkenin pek çok yaşamsal projesi hayata geçirilecek”

Başbakan Ünal Üstel de, imzalanan anlaşmanın tarihi büyüklükte bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, bu kaynakla ülkenin pek çok yaşamsal projesinin hayata geçirileceğini kaydetti.

Üstel, “2025, gençlerimize yönelik pek çok projenin hayat bulduğu bir yıl olacak. Bu yıl, sporda altyapı geliştirme ve tesisleşme yılı olacak. Bu yıl organize hayvancılık bölgelerinin altyapı eksikliklerinin giderildiği yıl olacak. Organize sanayi bölgelerimizin altyapı eksikliklerinin tamamlandığı bir yıl olacak.” dedi.

Hibe edilecek 2 mobil treyler elektrik santrallerin sağlayacağı ek 35 megavatlik güçle, yaz aylarında artan enerji ihtiyacına da cevap verileceğini duyuran Üstel, halkın çağdaş bir devlette huzur, güven ve refah içerisinde yaşatmak için çalıştıklarını belirtti; bu kapsamda en büyük desteği her zaman olduğu gibi Türkiye’den aldıklarını ifade etti.