"2025, sağlık yılı olacak"

Başbakan Ünal Üstel, Beyarmudu Sağlık Ocağı'nın açılış törenine katıldı.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, açılış töreninde konuşma yapan Üstel hükümetin yerel yönetimlerle iş birliğini sürdürdüğünü belirterek, Beyarmudu Belediyesi ile yürütülen ortak çalışma sonucu uzun yıllardır beklenen Beyarmudu Sağlık Ocağı’nı halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Hükümetin sağlık alanındaki yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Üstel, “2025 sağlıkta atılım ve yatırım yılı olacak dedik, sözümüzü tutuyoruz... Yarım kalan projeleri bitireceğiz dedik, bir bir hepsini tamamlıyoruz” dedi.

Üstel konuşmasında şunları kaydetti:

“Vadili Sağlık Ocağı’nı tadil ettik, halkımızın hizmetine soktuk. Akdoğan Sağlık Ocağı'nda gerekli olan tadilatları yaptık. Mehmetçik Sağlık Ocağı ve Geçitkale'de de binalarımızı iyileştirdik. 1974’den bu yana yenilenmeyen Lapta Sağlık Ocağı’nın ihalesine çıktık. Aynı zamanda Değirmenlik Sağlık Merkezi'nin ihalesine de çıkmış bulunmaktayız. Her iki sağlık merkezimizi kısa sürede ülkemize kazandıracağız. Artan nüfusa karşılık verebilmek adına, Maraş bölgesinde ihalesine çıkılan bin metrekarelik sağlık ocağının açılışını da inşallah bir yıl içerisinde yapacağız. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin de katkıları ile inşa edilecek olan Pamuklu Sağlık Merkezi’nin de ihalesi tamamlandı, onu da inşallah en kısa zamanda halkımıza armağan edeceğiz."

Batı bölgesinin yıllardır beklediği Güzelyurt Hastanesi için de ihaleyle çıkıldığını dile getiren Üstel, hem Güzelyurt hem Lefke halkının yararlanabileceği modern bir hastane inşa edeceklerini kaydetti. Üstel, " Tam donanımlı Girne Devlet Hastanesi ve Güzelyurt Devlet Hastanesi yatırımlarını 2025 yılında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

2025 yılında halkın sağlıkta daha iyi hizmet alabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Üstel, "Sözümüz söz... TC’nin de destekleri ile 2025, sağlıkta büyük yatırımlara imza atacağımız bir sağlık yılı olacak." şeklinde konuştu.

-“Nalbantoğlu’nu adeta beş yıldızlı otel haline getireceğiz”

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde de KKTC halkına yaraşır bir sağlık hizmeti yaratacaklarını vurgulayan Üstel, "Hastanemizi adeta beş yıldızlı bir otel haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

-“Hekim açığı kapanacak”

Anavatan Türkiye ile süren güçlü iş birliği sayesinde sağlıkta yeni adımlar atılacağını söyleyen Üstel, “Gerek hastanelerde gerekse sağlık ocaklarına ihtiyaç duyulan eksikliklere takviye yapabilmek için Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ön protokol yapıldı. Bu çerçevede eksik hekim açığımızı da kapatacağız. Bugün burada Beyarmudu Sağlık Ocağı’nın tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bölge halkımıza hayırlı olsun” dedi.