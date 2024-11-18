Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açılış konuşmasıyla saat 10.00’da başlayacak toplantıda Maliye Bakanı Özdemir Berova da bütçeye ilişkin sunum yapacak. Komite, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay, Mahkemeler ve Hukuk Dairesi bütçelerini ele alacak.

Komite, 20 Kasım Çarşamba günü Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığı; 21 Kasım Perşembe günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu; 22 Kasım Cuma günü Polis, Ombudsman, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bütçe yasa tasarılarını ele alacak.

Çalışmalarına 26 Kasım Salı günü devam edecek komite, GKK, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

27 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerin görüşmesini yapacak olan komite, 28 Kasım Perşembe günü de Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerini ele alacak. Komite aynı gün 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü görüşüp oylayacak.

Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri de, bakanlık bütçesinin ele alındığı gün görüşülecek.