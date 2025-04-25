(Kamalı Haber)- Lefkoşa’daki evine kaçak elektrik bağladığı ve 200 bin TL değerinde akım çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Çayır mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Sağıroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 08.00 sıralarında Hamitköy’de, zanlının ikametgahının bahçesinde bulunan elektrik direğinde Elektrik Kurumu tarafından arıza tespiti yapıldığı sırada, kablo ile ikametgahına kablo ile kaçak elektrik çektiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının bir yıldan beri evindeki klimalara elektrik bağlandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, bir yılda 200 bin TL tutarında akım çalan zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Alınacak ifadeler olduğunu, zanlının çaldığı enerji miktarının tespitinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.