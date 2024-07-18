Barış ve Özgürlük Bayramı Cumhurbaşkanı Tatar'ın yarın 12.00'de BRT'den yapacağı konuşma ve 50 pare top atışıyla başlayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den çok sayıda konuk kutlamalara katılacak

CHP Genel Başkanı Özel ve aralarında Ayşe Güneş Ayata'nın da bulunduğu heyet bugün ülkeye geldi

Türk Yıldızları bu yılki törenlerde de gösteri sunacak ve göklere renk katacak... Aynı anda 50'nci yıl anısına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 50 gemi deniz resmigeçit töreni sunacak

Lefkoşa, 18 Temmuz 24 (TAK): Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Kıbrıs'ta 15 Temmuz 1974'teki Yunanistan destekli darbenin ardından Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a yaptığı çıkarmanın üzerinden yarım asır geçti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlamalarına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Azerbaycan'dan çeşitli heyetler de bu amaçla KKTC'de bulunuyor.

Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti bugün adaya gelirken, Özel kutlamalara 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle katılacak.

Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin TC Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alacak.

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gelecek.

Konuk heyetler, törenlere katılmak yanında çeşitli ziyaretlerde de bulunacak.

-Erdoğan Atatürk Anıtı ve Dr. Küçük Buları'ndaki törene katılacak

20 Temmuz Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

-Tatar konuşacak, 50 pare top atılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu’nun duyurduğu programa göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, yarın saat 12.00’de 50 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRTK’dan yapacağı konuşmayla başlayacak.

-Şafak Nöbeti yarın…

Kutlamalar çerçevesinde bu yıl da her yıl olduğu gibi Şafak Nöbeti tutulacak. Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda yarın saat 20.30 itibarıyla Şafak Nöbeti tutulacak.

-Törenler

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, yarın Boğaz Şehitliği’nde yer alacak ve saat 18.00’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Şehitliğe sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erecek.

Bu törenin ardından saat 18.30'da Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı'daki tören başlayacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Anıt’a çelenkler sunulacak, Saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanacak.

Denktaş’ın Anıt Mezarı’ndaki tören ise saat 19.00’da yapılacak.

Törende, Anıt’a çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

-Meclis bahçesinde resespsiyon

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü nedeniyle yarın akşam saat 19.30'da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde resepsiyon verecek.

-20 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak

20 Temmuz Cumartesi günü ise ilk tören saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Tören, çelenklerin anıta sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak.

Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla tören tamamlanacak.

-Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni.. Tatar ve Erdoğan konuşma yapacak

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

-Lefkoşa Şehitler Anıtı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Saat 08.30’da çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.

- Cumhurbaşkanlığı resepsiyon düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenleyecek.

Resepsiyon, 20 Temmuz akşamı saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yer alacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ilçelerde ve diğer bazı yerleşim yerlerinde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

-Gazimağusa’daki tören

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 18.00’da yapılacak. Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.30’da tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar ve şiirlerle devam edecek.

Tören, halk dansları gösterisi ve mini konserin ardından tören geçişiyle sona erecek.

-Girne… Yavuz Çıkarma Plajı’nda denize çelenkler bırakılacak

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre denize çelenkler bırakılacak, Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından Aydıncık’tan getirilen bayrak adaya çıkarılacak ve 50 pare top atışı yapılacak.

Saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından meşaleler yakılacak, adadaki meşaleden alınan ateş karaya çıkarılacak ve meşale Lefkoşa’ya götürülmek üzere öğrenciler tarafından teslim alınacak.

Karaoğlanoğlu Şehitliği’nin ziyaret edilerek şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla ilk tören sona erecek.

-Türk Yıldızları cumartesi 18.00'de Girne'de gösteri sunacak

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 16.30’da başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından askeri birlikler ve halkın bayramı kutlanacak.

Konuşmalar, şiirler ve resmigeçit töreninin ardından tören, saat 18.00’de Türk Yıldızlarının gösterisiyle son bulacak.

-Güzelyurt

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’de protokol sırasında göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erecek.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Müze önündeki tören saat 09.15’te başlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiir okunmasının ardından yapılacak resmigeçitle tören sona erecek.

-İskele

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak.

Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak; tören birlikleriyle halkın bayramı kutlanacak.

Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

-Lefke

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak.

İlk tören saat 18.00'de Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören saat 18.30’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlikteki törende özel defter imzalanacak ve din görevlisi şehitler için dua okuyacak.

Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunması ve halk dansları gösterisinin ardından tören, geçit töreni ile tamamlanacak.

-Geçitkale

Geçitkale’deki tören saat 09.00’da Kasaba Meydanı’nda yer alacak.

Anıta protokol sırasına göre çelenklerin konulacağı tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğretmenlerinden Sıdıka Paşa günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Tören, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinden Hayal Solmazcan ve Zehra Kıray’ın “Kıbrıs”; aynı Lise öğrencisi Gönül Özgüllü’nün de “Kıbrıs Barış Harekâtı” adlı şiirlerin okunmasıyla sona erecek.

-Mehmetçik

Mehmetçik Atatürk Anıtı önündeki tören de saat 09.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunmasıyla tamamlanacak.

-Akdoğan

20 Temmuz'da Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 09.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunmasıyla sona erecek.

-Etkinlikler

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü IV. Barış ve Özgürlük kupası etkinlikleri çerçevesinde bugün saat 19.00’da Yusuf Kaptan Sahasında okçuluk yarışması ardından saat 21.00’de Yusuf Kaptan Sahasından Sarayönü Meydanı istikametine kortej yürüyüşü yapılacak.

Tekvando Federasyonu ise yarın saat 17.00’de Avrasya Tekvando Merkez-Girne’de Barış ve Özgürlük Bayramı Kırış Müsabakaları düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ve Konya Valiliğine bağlı Rumi Görme Engelliler Derneği Cumartesi günü saat 07.30’da Girne Öğretmenevi önünden Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarına Görme Engellilerin Pedalıyla Barışa Yolculuk: 50. Yılın izinde etkinliği düzenleyecek.

-50 gemi deniz resmigeçit töreni ve Türk Yıldızları gösterisi yapılacak

50. yılın anısına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 50 gemiyle deniz resmigeçit töreni ve Türk Yıldızları gösterisi yapılacak.

Gösteri, cumartesi saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı önünden izlenebilecek.

Aynı yerde ayrıca saat 19.15’de Arslanbek Sultanbekov konseri yer alacak.

Avcılık Federasyonu 21 Temmuz Pazar günü saat 05.30’da Yenierenköy’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Zıpkın ve Olta ile Balık avı müsabakaları düzenlenecek.

Aynı gün Kickboks ve Muayhai Fderasyonu tarafından Girne Amfi Tiyatro’da 18.30-21.30 saatleri arasında Barış Kupası etkinliği düzenlenecek.

Ayrıca 31 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30’da Gazimağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Her Şey Bu Vatan İçin” tiyatro gösterimi yapılacak.