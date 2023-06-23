Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz Patlayıcı Madde, Ateşli Silah, Taşıma, Tasarrufu ve Tecavüzü Alet Taşımak" suçlarıyla yargılanan Okan Bolatçıoğlu’nun aleyhindeki karar bugün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işleidği suçların cidddiyet ve vahametinin altını çizdi. Soytaç, sanığın polise yaptığı ilk izahatında güvenlik işi nedeniyle taşıdığı beyanına değinip, kullanma niyeti olduğuna değindi. Soytaç, Özel Güvelik İşleri Yasası’na tabi olan sanığın izinsiz silah tasarruf etmesinin ayrıca sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde, Ateşli Silah, Taşıma, Tasarrufu ve Tecavüzü Alet Taşımak" suçları ile ilgili olarak tutuklanan sanık Okan Bolatcıoğlu’nun adına kayıtlı ve kullanımında bulunan park halindeki KS 400 plakalı Range Rover marka aracı içerisinde polis ekipleri tarafından huzurunda yapılan aramada aracın arka koltuğunda markası olmayan siyah renk deri çanta içerisinde muhafaza edilen siyah renk markası meçhul 9 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve yine ayni aracın ön sağ kapı cep kısmında muhafaza edilen toplam uzunluğu 50 cm olan demirden mamul cop bulunarak emare olarak alınmıştı.