Lefkoşa ve Mehmetçik'te dün meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da dün 15.30 sıralarında Dr. Remzi Günenç Sokak’ta, Hatice Tanrıöver (K-42) yönetimindeki FS 974 plakalı salon araçla batıya doğru seyrettiği sırada Ahmet Mutallip Caddesi kavşağına geldiğinde, kavşakta durmayarak dikkatsizce ana yola giriş yaptı ve Abdurrahim Dinç (E-47) yönetimindeki NY 642 plakalı motosikletin önünü tıkayarak kazaya sebep oldu.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdurrahim Dinç, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sol bacak kaval kemiğinde kırık teşhisi sonrası yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi'nde gözlem altına alındı.

-Mehmetçik-Kumyalı yolunda kaza… 1 yaralı

Öte yandan Mehmetçik-Kumyalı ana yolunun 1-2’inci kilometreleri arasında dün akşam 21.30 sıralarında, Hacı Kılıç (E-53) yönetimindeki LR 511 plakalı motosikletle Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki taşlara ön tekerleği ile çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrilip motosikletten düştü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hacı Kılıç, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisi'nde gözlem altında tutuluyor.