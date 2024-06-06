Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde düzenlenen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” ödülleri, sahiplerini buldu. Maraton kapsamında toplam 2 ton çöp toplandığı belirtildi.

Girne Antik Liman’da dün saat 18.00’de düzenlenen törende, “en fazla çöp toplayan”, “en fazla geri dönüştürülebilen çöp toplayan” ve “en fazla cam toplayan” kategorilerinde ödüller verildi. Girne, Gazimağusa, Lefke, Güzelyurt Etap birinciliğini ise Plogging KKTC ekibi kazandı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen törenin açılış konuşmalarını Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Girne Gençlik Derneği Başkanı ve Maraton Koordinatörü Asya Eminoğlu ve Gençlik Federasyonu Geçici Başkanı Mustafa Özbilgehan yaptı. Törene, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı da katıldı.

-Akpınar: “Kirletmemeliyiz ve etrafımızdakileri de kirletmemeleri için uyarmalıyız”

Törende konuşan DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu Ödül Töreni’nde olmaktan ve Çevre Günü’nde bu etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akpınar, maratona katılan gençlere, çevre gönüllülerine ve tüm paydaşlara teşekkür de etti.

DP’nin çevre duyarlılığından bahseden Akpınar, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışması ile çevre dersinin müfredata girdiğini anımsattı.

Maratonun çevre bilincinin artırmaya katkı koyduğunu vurgulayan Akpınar, “Kirletmemeliyiz ve etrafımızdakileri de kirletmemeleri için uyarmalıyız.” dedi.

-Eminoğlu etkinliğin her yıl tekrarlanmasını diledi

Girne Gençlik Derneği Başkanı ve Maraton Koordinatörü Asya Eminoğlu, mayıs ayında beş farklı bölgede 2 ton çöp toplandığını belirterek, ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Eminoğlu, etkinliğin her yıl tekrarlanmasını da temenni etti.

-Özbilgehan: “Amaç farkındalık… Yangın helikopteri alınmalı”

Gençlik Federasyonu Geçici Başkanı Mustafa Özbilgehan ise konuşmasında, beş bölgede 2 ton çöp toplandığını aktararak, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Çevre sorunlarına değinen Özbilgehan, sıcaklıkların artması ile yangın riskinin de arttığını söyledi ve yangın helikopteri talebini dile getirdi.

Özbilgehan, etkinliğe destek verenlere teşekkürlerini de iletti.

Konuşmaların ardından her kategoride bölge birincilerine ödülleri verildi.

Maratonda, Girne, Gazimağusa, Lefke, Güzelyurt Etap birinciliği; Girne, Gazimağusa Cam Kategorisi ve Girne, Lefke, Güzelyurt Genel Kategorisinde birinciliğe layık görülen Plogging_KKTC ekibi en fazla ödülü aldı.

Çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde düzenlenen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu”, mayıs ayı boyunca her cumartesi günü Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt-Lefke bölgelerinde yapılmıştı.