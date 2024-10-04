Arkın Group Girne Fest 24 kapsamında “2. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması” düzenleniyor.

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek yarışmaya, güney ve kuzeyden toplam 50 dalgıç katılıyor. Kervansaray Halk Plajı’ndaki yarışmaya katılan 5 ayrı grup, tespit edilen bölgelerde dalış gerçekleştirerek, en güzel sualtı karelerini yakalamak için mücadele verecek.

Yarışmanın sona ermesi ile dalgıçlar, 48 saat içerisinde çektikleri fotoğrafları jüriye teslim edecek ve değerlendirme sonrası kazananlar belirlenecek.

2. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması kapsamında çekilen tüm fotoğraflar, 25 - 26 Ekim tarihlerinde, saat 18.00 itibariyle, Ramadan Cemil Meydanı'nda sergilenecek. Fotoğraf yarışması ödül töreni ise 28 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Karaoğlanoğlu Antis Plajı'nda gerçekleşecek.