İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, 1 Ekim Pazar günü yapılacak.

Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli tarafından yapılan açıklamaya göre, İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı işbirliğinde, 1 Ekim Pazar günü 09.00-23.00 saatleri arasında Şirinevler Köy Meydanı’nda yapılacak.

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Muhtar Pilli, festivalde stant kiralamak isteyenlerin Şirinevler Ayermola Gonnara Festivali Facebook hesabına mesaj atması gerektiğini belirtirken, festival programının ise önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.