Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odasının (KTSO) organize ettiği 2. Mobilya Fuarı yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Park Fuar Alanında açılıyor.

Sanayi Odasından verilen bilgiye göre, açılışı saat 17.00'de yapılacak fuarda, ülkenin en büyük üretim sektörlerinin başında gelen mobilya sanayicileri, ürünlerini tüketici ile buluşturacak.

Mobilya üretiminde önemli yere sahip 14 yerli firma, fuar alanındaki 2. ve 3. binada ürünlerini sergileyecek.

Fuarda ayrıca, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi Mobilya bölümünce hazırlanan ürünler sergilenecek. Açılış günü, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Ortaokul ve lise bölümünden 50 öğrenci ile öğretmenlerden oluşan Latin Orkestrası konser verecek.