Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta meydana gelen “Ürün Hırsızlığı ve Mülke Tecavüz” suçlaması ile tutuklanan 15 Bangladeşli zanlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 1-8 Temmuz tarihleri arasında, Gayretköy’de bir şahsa ait tarla içerisine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, toplanıp tarla içerisinde yığın hale getirilmiş olan toplam 2 bin 500 baş sarımsağın çalındığını söyledi. Polis memuru, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Asraful Islam, Monere Hossen, Monirul Islam, Raj Islam, Tofsır Mia, Ontar Mia, Neimur Rahman, Amit Hasan, Mohammad Ali, Rıan Mia, Jahanggir Hossen, Mostofa Miah, Masum Billah, Tanvir Miah ve Mubarak Mia’nın tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların işvereni H.T’nin sorumluluğunda bulunan Bostancı'daki işçi evlerinde yapılan aramada 28 kilo sarımsak tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların çalışma izinleri olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Fadıl Aksun, zanlıların 10 bin TL nakit teminat yatırmaları şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.