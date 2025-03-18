Çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro oyunlarının seyirciyle buluşacağı festivale, 26 Mart - 30 Nisan arasında Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Çocuk oyunlarının saat 11.00, yetişkin oyunlarının 20.00’de başlayacağı festivalde girişler, 100 TL olarak fiyatlandırıldı.

Çatalköy - Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, 2. Beşparmaklar Tiyatro Festivali'yle ilgili Eziç Lefkoşa’da bugün saat 10.00’da tanıtım toplantısı düzenledi.

-Kırok: "3 çocuk, 11 yetişkin oyunu yanında bir de Rusça oyun sahnelenecek"

Çatalköy - Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, sanata ve sanatçıya verilen değeri vurgulamak için çok uğraş verdiklerini, etkinlik için Türkiye’den konuk ekiplerin ülkeye geleceğini ve 3 çocuk, 11 yetişkin bir de yabancı dilde (Rusça) oyunun seyirciyle buluşacağını aktardı.

Halkı sanatsal açıdan doyurabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Kırok, toplumların ayağa kalkabilmesi için sanatsal faaliyetlerin önemine işaret ederek, organizasyonda emeği geçen herkese ve destek veren sponsorlara teşekkür etti.

-Ced: "Sanat birleştirici güç"

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de sanatın birleştirici gücünü vurgulayarak, belediyelerle iş birliğine devam ettiklerini söyledi ve ülkede tiyatro dalının mevcut noktaya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tiyatro emekçilerini kutlayan Ced, çocuk yaştan itibaren tiyatroya gönül ve emek vermiş sanatçıların ülke için gurur kaynağı olduğunu ekledi.

-Program…

2. Beşparmaklar Tiyatro Festivali'nin programı şöyle:

26 Mart Çarşamba “Burun” (Kıbvrıs Türk Devlet Tiyatroları)

2 Nisan Çarşamba “Peter Pan” (Rusça – Yazarın Tiyatrosu LEGENDS)

3 Nisan Perşembe “Uçan Bisiklet (Çocuk Oyunu – Lefkoşa Belediye Tiyartosu)

4 Nisan Cuma “Beni Macbeth Me” (Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu)

7 Nisan Pazartesi “Rüya” (Çocuk Oyunu – KT Devlet Tiyatroları)

8 Nisan Salı “Akif” (Mezitli Belediye Şehir Tiyatrosu)

9 Nisan Çarşamba “Yarım Canlar Destanı” (Girne Tiyatro Su)

10 Nisan Perşembe “Karagöz Gizli Hazine” (Gölge Oyunu – Hayâli İzel Seylani)

11 Nisan Cuma “İsden Pasadembo?” (Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği)

15 Nisan Salı “Her Şeyi Bilen Kitap” (Çocuk Oyunu - Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu)

18 Nisan Cuma “Hırsız Var” (İskele Belediye Tiyatrosu)

22 Nisan Salı “Frankenstein” (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

24 Nisan Perşembe “Taj Mahal Muhafızları” (Konya Devlet Tiyatrosu)

30 Nisan Çarşemba “İntiharın Genel Provası (Çatalköy – Esentepe Belediyesi)

(RU/GÜL) Fotoğraflı

Haber: Raif Uzkan - Fotoğraf: Süleyman Önal