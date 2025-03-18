Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,20 Mart Perşembe günü, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lefkoşa Fidan Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, ıslah edilmiş tohumluk kullanımının avantajları ve tohumculuk sektöründeki gelişmeler ele alınacak.

Etkinliğe, Ziraat Mühendisi Mehmet Karşılı ve Dr. Namuk Ergün konuşmacı olarak katılacak. Alanında uzman isimler, ıslah edilmiş tohumlukların tarımsal üretime sağladığı katkıları detaylı şekilde ele alarak, çiftçilere verimli ve sürdürülebilir üretim konusunda bilgi verecek.

Etkinlik kapsamında, nasıl melezleme yapılacağı uygulamalı olarak gösterilecek ve katılımcılar bu süreci yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Özellikle yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı ve kalite standartlarına uygun tohumların elde edilmesi için melezleme tekniklerinin önemi vurgulanacak.

Etkinlikte ayrıca, modern tarım teknikleri ve tohumculuk sektöründeki yenilikler hakkında da bilgilendirilecekler.