Lapta sakini 77 yaşındaki Hatice Tırmık dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 20.30 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitiren Tırmık’ın ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği” olarak tespit edildi.

-Esetova’nın ölüm nedeni “suda boğulma”

Pazar günü saat 05.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda denizde yaşamını yitiren Altyn Esetova’ya (K-39) yapılan otopside, ölüm sebebinin “suda boğulma” olduğu tespit edildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.