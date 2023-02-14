Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün 2 ani ölüm yaşanmıştır. Polisten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verilmiştir:

Göçmenköy'de ani ölüm:

13.10.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Göçmenköy’de sakin Sezin SONYALI (K-62), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “mide aspirasyonu, akciğer enfeksiyonu ve buna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Dikmen'de ani ölüm:

13.02.2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Dikmen'de sakin Okan ÇETİN (E-38) ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.