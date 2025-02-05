Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Taçoy, 6 Şubat’ın acısının ilk günkü gibi olduğunu kaydederek, “Zaman içimizdeki ateşi azaltmadı, acımızı dindirmedi” dedi.

Taçoy, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde nedeniyle yayımladığı mesajda, Şampiyon Melekler’in asla unutulmayacağını, adalet arayışının da suçlular hak ettiği cezayı alına kadar sürdürüleceğini vurguladı.

Başta Şampiyon Melekler olmak üzere, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri hasretle andıklarını ifade eden Taçoy, “Acımız bir, davamız ortak…” dedi.

Taçoy, tüm farklıklara rağmen adalet için yürütülen ortak mücadeleye işaret etti.