Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde bugün saat 10.00'da gerçekleştirilen törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başlayan törende; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Kağan Çetinoğlu ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Laika Yurt günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin kahramanlık destanı olduğu anlatıldı.

Törende, Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Ülkü Kara da “Çanakkale” adlı şiiri okudu. Konuşmalar ve şiir okunması ardından tören sona erdi.