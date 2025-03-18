Törene, Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri ve askeri erkân katıldı.

Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Emrem Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç tarafından imzalandı.

Törende, Anıtkabir’e gönderilmek üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Ziya Öztürkler tarafından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim edildi.

Öztürkler’in konuşmasının ardından şehit kabirleri gezilerek, çiçekler sunuldu.

-Öztürkler: “Türk askerinin varlığı ve ana vatanımızın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir”

Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin siyasi ve askeri başarının ötesinde azmin, birlikteliğin ve cesaretin zaferi olduğunu ve Türk milletinin esaret altında yaşamaktansa ölmeyi göze aldığı destansı mücadele olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi’nin, istikbal mücadelesinin Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerinin atıldığı bir zafer olduğunu söyleyen Öztürkler, “Çanakkale Zaferi, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine de ilham olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının da ana vatanıyla birlikte bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşamak için çok bedel ödediğini ifade ederek, Cenevre’de Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgili gerçekleşen görüşmelere dikkat çekti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı'nın görüşmelerle ilgili, Türk askerinin ve ana vatanın garantörlüğünün olmadığı bir anlaşmadan söz ettiği açıklamaları olduğunu hatırlatan Öztürkler, “Kıbrıs Türkleri için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, Türk askerinin varlığı ve ana vatanımızın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir.” diye vurguladı.

Yeni siyaset ve egemen eşitlik ile eşit uluslararası statü noktasında Kıbrıs Türk tarafının, ana vatanla birlikte taviz vermeden yoluna devam edeceğini belirten Öztürkler, “Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Çanakkale Zaferi'nin baş mimarlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anar, önlerinde saygıyla eğilirim.” dedi.

- Yılmaz

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Emrem Yılmaz konuşmasında, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, milletin kahraman evlatlarının emsalsiz kahramanlıklarıyla kazanılan Çanakkale Zaferi’nin milli mücadelelerine ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

“Çanakkale savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir.” diyen Yılmaz, şehitleri saygı ve şükranla yad etti.

-Şehitlik Özel Defteri … Öztürkler

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Şehitlik Özel Defterine şunları yazdı:

“18 Mart Çanakkale Zaferi, tarihte askeri ve siyasi bir başarı olmanın ötesinde tam anlamıyla bir inanç, azim ve yiğitlik destanının tezahürüdür.

Bu destan, memleketin her köşesinden vatan uğruna bir araya gelerek Çanakkale’de buluşan, zor şartlarda savaşan, azim ve kararlılığıyla dönemin lojistik yönden donanımlı işgal kuvvetlerine var gücüyle karşı koyan ve galip gelen, tarihinin her döneminde dünyaya ışık saçmış, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi göze almış olan aziz Türk Milletinin asla unutulmayacak fevkalade önemli, tarihi bir başarısıdır. Çanakkale ruhu, Kuvayı milliye ruhunun mayasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözlerinde hayat bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin ölümsüzlük timsalidir.

Bu vesile ile Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimiz ve Mehmetçiklerimizi sonsuz bir saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

-Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz,

Şanlı tarihimizin mihenk noktalarının başında gelen Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde manevi huzurunuzdayız.

Aziz milletimizin istiklal ve istikbaline kast etmeye kalkanlara karşı sergilediğimiz emsalsiz direniş tarihi bir kahramanlık hikayesi yazan Mehmetçik’in cesaretiyle Zafer’le taçlanmış, yiğitlerimizin şehadetiyle kutsanmıştır. Bu eşsiz Zafer, ezelden beridir hür yaşayan milletimizin istiklal uğruna yapabileceklerini tüm dünyaya kanıtlamış; mazlum milletlere umut olmuş, 30 Ağustos’a uzanan yola ise ışık tutmuştur.

Bu adanmışlık, Zafer’den yarım asır sonra, varlığına ve hürriyetine kastedilen Kıbrıs Türkü’nde yeniden vücut bulmuştur. Mücahit ve mücahidelerin türlü zorluk ve imkansızlıklar içerisinde “Çanakkale ruhu” ile sergiledikleri büyük direniş, “1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı” ile sonuçlanarak, Türk'e zincir vurulamayacağını bir kez daha teyit etmiştir.

Türk milleti bugün, siz Aziz Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde, ay-yıldızlı bayraklarının gölgesi altında özgürce yaşayabilmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cesaretiyle Çanakkale Zaferi’ni bizlere bahşeden şanlı ecdadımızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Topraklarında mücahitlerle koyun koyuna yatan şehitlerimizi, dünyanın muhtelif yerlerindeki görevleri başında hain teröristlerce şehit edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı mensuplarını istiklal ve vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet minnet ve saygıyla anıyor gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dileklerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Ruhunuz şad olsun.”

- Kılınç

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç da Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Bugün vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin hürriyeti ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda edip şehitlik mertebesine ulaşan siz kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmak için huzurunuzdayız.

Çanakkale yalnızca bir savaşın adı değil, bir milletin var olma mücadelesinin en şanlı destanıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen işgalcilere karşı sizler, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen gösterdiğiniz eşsiz kahramanlıkla “Çanakkale geçilmez” dediniz ve tüm dünyaya Türk milletinin azmini gösterdiniz.

Çanakkale ruhu, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve bağımsızlık sevdasının en güçlü simgesidir. İman dolu göğüsleriyle siper olan siz kahramanlarımız, Türk ulusuna yalnızca bir zafer değil, özgürlüğünü, onurumu ve bağımsızlığını miras bıraktınız.

Bizler bu mirası devralan nesiller olarak, kutsal vatan toprağını sonsuza kadar koruyacağımıza ve uğruna şehit düştüğünüz ay yıldızlı şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğimize ve bir oldubittiye asla izin vermeyeceğimize ant içiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize, asil Türk Milletine ve Mücahit Kıbrıs Türk Halkına şükranlarımızı sunuyorum.

Ruhunuz şad olsun.”