Girne Gençlik Derneği (GİGEM) Genel Kurulu sonucunda başkan Asya Eminoğlu oldu.

GİGEM’den verilen bilgiye göre, toplantı, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ile başladı. İldem Murat’ın Divan Başkanı, Bartu Özcan ve Melisa Ferhatoğulları’nın Divan Yazmanları olarak yönettikleri toplantıda mali rapor, faaliyet raporu ve denetim raporu onaya sunulurken, 2025-2026 dönemi için Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre yeni yürütme kurulu şu şekilde oluştu:

“Başkan Asya Eminoğlu, Başkan Yardımcısı ve Çevre Sekreteri Özer Karanfiller, Genel Sekreter Ledün Caymaz, Mali Sekreter ve Spor Sekreteri Efe Kande, Etkinlik Sekreteri Kutay Kutlay, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Sekreteri Hülya Kazın, Örgütlenme Sekreteri Tufan Vudalı, Kültür ve Sanat Sekreteri Hasan Hazar. Yedek Üyeler Simay Boğaçhan, Kayla Eminoğlu.”