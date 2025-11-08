Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15’inci Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Lefkoşa'da yapılıyor.

Etkinliğin birinci bacağı slalom yarışları, bugün 14.00’te Cemsa Karting Tesisleri’nde başladı.

Ralli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Dışişleri Bakanlığı iş birliğiyle, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından düzenleniyor.

15’inci Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi bugün ve yarın olmak üzere iki bacaktan oluşacak.

2011 yılından beri, her yıl kasım ayında düzenlenen etkinliğin ikinci bacağı ise yarın saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı önünden başlayacak.

Bu yılki etkinliğe, 2’si Almanya, 12’si Türkiye’den olmak üzere 50’nin üstünde takım katılıyor.