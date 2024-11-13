15 Kasım KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri KKTC’ye geliyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Atak (P-337), TCG Gür (S-357), TCG Bartın (F-504), TCG Bora (P-338) limanları ziyaret edecek.

15 Kasım Cuma günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında, TCG Atak Hücumbotu (P-337) ve TCG Gür Denizaltısı (S-357) Girne Limanı’nda, TCG Bartın Karakol Gemisi (F-504) ve TCG Bora Hücumbotu (P-338) ise Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.