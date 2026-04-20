Ülkede dün meydana gelen trafik kazalarında üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında İskele - Ercan ana yolunun Boğaziçi köy kavşağında Arda Gök (E-19) HS 399 plakalı araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce İskele - Ercan Anayoluna çıkış yaptı. O esnada anayol üzerinde İskele istikametinden Ercan istikametine doğru giden Abdurrahman Aktaş (E-27) yönetimindeki JYACJ15C3DA021948 şasi numaralı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sağ bacağında kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

-Araç takla attı iki kişi yaralandı

Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunda dün saat 22.00 sıralarında yaşanan kazada, Akasya Canık (K-21) GK 920 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru giderken yolun sağ kısmında bulunan Esendağlı Petrol istasyonu önlerine geldiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak alan içerisinde bulunan traktör lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan GK 920 plakalı araç yine toprak alan içerisinde park halinde bulunan biçerdövere çarpıp takla attı, sonrasında ağaç ve elektrik direği gergi teline çarpıp durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Akasya Canık ve araçta yolcu olarak bulunan Nur Efşan Aşık (K-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

-Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Lefkoşa’da Hasane Ilgaz Sokak üzerinde de dün saat 03.00 sıralarında kaza meydana geldi. Kazada, 76 promil alkollü içki tesiri altındaki Pembe Gökçe (31), UC 235 plakalı araç ile güneye doğru giderken yolun sağında bulunan Hangover isimli iş yeri önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan LR 262 ve ZA 164 plakalı araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Pembe Gökçe hakkında alkollü araç kullanarak kaza yaptığı için yasal işlem başlatıldı.