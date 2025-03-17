Kültür Dairesi’nin düzenlediği 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ne başvuru kabulü bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) başlıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin yarışmanın şartnamesi ve başvuru için gerekli belgelere http://kultur.gov.ct.tr adresinin, Duyurular başlığı altından ulaşabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, başvuruda bulanacakların eserlerini mesai saatleri içinde hafta içi 08.00-15.30, perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında AKM’de teslim edebilecekleri belirtilerek, son eser tesliminin 28 Mart Cuma 2.00’ye kadar yapılabileceği de vurgulandı.

Kültür Dairesi’nin genç kuşak sanatçılarını özendirmek, üretimlerini bir çatı altında sergileyip başarılarını takdir ve teşvik etmek amacıyla 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ni düzenlediğinin belirtildiği açıklamada, 25-35 yaş arasındaki KKTC vatandaşlarının 2 ve 3 boyutlu, en fazla 3 eserle başvuru yapabilecekleri duyuruldu.

Açıklamada, yarışmanın bu yıl ilk kez çağdaş sanat alanında düzenleneceği ve 2 ile 3 boyutlu çalışmaları kapsayacağı aktarılarak, Kültür Dairesi’nin bu etkinlikle genç kuşak sanatçıları, biçimin yanında kavramı da organik bir bütünlük içinde ele alan, daha özgürlükçü bir sanat anlayışının hâkim olduğu çağdaş sanat alanında üretimde bulunmak üzere teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Yarışmanın seçici kurul üyeliklerini; İnci Kansu, Mümine Özdemirağ Yağlı, Nilgün Güney, Osman Keten, Türksal İnce ve Zehra Şonya’nın yapacağı belirtilen açıklamada, seçici kurulun tüm eserleri birlikte değerlendireceği de vurgulandı.

Yarışmada, ülkenin duayen sanatçılarından Ali Atakan ve Ayhan Menteş adına özel ödül, 3 başarı ödülü yanı sıra Kültür Dairesi Özel Ödülü'nün de verileceği açıklanarak, başarı ödüllerinin 15 bin TL, özel ödüllerin de 10 bin TL para ödülüyle ödüllendirileceği kaydedildi.