Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de öğrencileri taşıyan serviste meydana gelen cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanan 60 yaşındaki Cavit Dülek hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Mesut Mesutoğlu, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin aldığı kararı Yargıç Ozankaya okudu. Yargıç Ozankaya, sanığın 10 Mayıs 2023 tarihinde Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 12 yaşındaki kız çocuğunun göğüslerini ve bacaklarını okşayarak, cinsel taciz, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Sanığın şikâyet üzerine aynı gün tutuklandığını, olay esnasında 30 promil alkollü olduğunun belirlendiğini kaydeden Yargıç, servisteki başka bir öğrencinin de olaya tanık olduğunu belirtti. Tacize uğrayan kız çocuğunun psikolog kontrolünden geçirildiğini ve stres bozukluğu teşhisi konduğunu ifade eden Yargıç Ozankaya, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ceza yasasında çocuğa karşı işlenen cinsel saldırı suçunun 4, cinsel istismar suçunun 6 ve cinsel taciz suçunun 3 yıl hapis öngördüğüne değinen Yargıç, cinsel nitelikli suçların arttığını ancak cezaların yetersiz kaldığını belirtti. Yargıç Ozankaya, sanığı mahkûm olduğu 3 davadan 4 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.