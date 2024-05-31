“31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına "sigaranın zararları" temalı resim sergisi açıldı.

KHYD tarafından düzenlenen ve bu akşam Bedesten’de yer alan sergide 117 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin çizdiği resimler yer aldı.

Etkinlikte “Bugün değilse ne zaman?", "Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için….", "Tütünsüz bir nefes için, sen de ilk adımını at” vurgusu yapıldı.

Etkinlikte Umut Eğitim ve Kültür Evi Müzik grubunun müzik dinletisinin yanı sıra gençlerin sigaradan uzak durması gerektiği yönünde mesaj veren kısa skeçler yer aldı. Katılımcılara katılım belgesi de verildi.

-Kocaismail

Etkinlikte konuşan KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, sigaranın zararlarını aktardı.

-Topçuoğlu

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan Topçuoğlu da ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklardan sigaranın zararlarını resme dökmelerini istediklerini ve çocukların sergide yer alan resimleri çizerek bakanlığa gönderdiğini dile getirdi.

Sergiyle tüm çocukları onurlandırmak istediklerini belirten Topçuoğlu, Vakıflar Dairesi’nin de kendilerine çok katkı sağladığını dile getirdi.

(MK/ ÖZ) Fotoğraflı