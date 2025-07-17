(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Kevin Dody mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Mehmet İş mahkemeye olguları aktardı. Polis, 16.07.2025 tarihinde saat 18.41'de KKTC’den gelip Metehan Kara giriş kapısından ZRT 782 plakalı aracın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan zanlının muhaceret işlemi yaptırmadan "1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve izinsiz KKTC Topraklarından ayrılma" suçunu işlediğini söyledi. Polis, aynı tarihte saat 20.23'te Güney Kıbrıs’tan Metehan Kara Giriş kapısından giriş yaptığı esnada görevli muhaceret memuru tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Fransa vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.