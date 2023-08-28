Devlet piyangosu'nun 28 Ağustos cekilişinde yine talihli Gazimagusa'da şanslı bayi Ankaralı Bayram Solak bayisinden satılan 51974 nolu bilete isabet etti.
1 buçuk milyon yine şanslı bayiden
Devlet piyangosu'nun 28 Ağustos cekilişinde yine talihli Gazimagusa'da şanslı bayi Ankaralı Bayram Solak bayisinden satılan 51974 nolu bilete isabet etti.
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