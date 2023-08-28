Emir: Et yiyemeyen çocukların günahı boynumuzdadır Emir: Et yiyemeyen çocukların günahı boynumuzdadır

Devlet piyangosu'nun 28 Ağustos cekilişinde yine talihli Gazimagusa'da şanslı bayi Ankaralı Bayram Solak bayisinden satılan   51974 nolu bilete isabet etti.