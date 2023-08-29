Devlet Piyangosu'nun son çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik ikramiye Mağusa’ya çıktı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, 28 Ağustos tarihli çekilişin dün akşam gerçekleştiği kaydedildi.

Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 1 Buçuk Milyon TL’lik ikramiye, 51974 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Mağusa gezici bayilerimizden Aydın Solak tarafından satıldı.

Açıklamada, sıradaki çekilişin 15 Eylül'de yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olacağı duyuruldu.

-Resmi siteden biletleri kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.

Açıklamada, resmi adresten biletlerinin kontrol edilmeden atılmaması önerildi.