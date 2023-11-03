Zümrütköy İlkokulu’ öğrencileri öğretmenleri eşliğinde bugün Güzelyurt İtfaiye Şubesi’ni ziyaret etti.
Ziyaret sırasında öğrencilere Güzelyurt İtfaiye Şubesi tanıtılarak, kullanılan araç ve gereçlerle yapılan işlerle ilgili bilgi verildi.
Zümrütköy İlkokulu’ öğrencileri öğretmenleri eşliğinde bugün Güzelyurt İtfaiye Şubesi’ni ziyaret etti.
Ziyaret sırasında öğrencilere Güzelyurt İtfaiye Şubesi tanıtılarak, kullanılan araç ve gereçlerle yapılan işlerle ilgili bilgi verildi.
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