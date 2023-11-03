Zümrütköy İlkokulu’ öğrencileri öğretmenleri eşliğinde bugün Güzelyurt İtfaiye Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilere Güzelyurt İtfaiye Şubesi tanıtılarak, kullanılan araç ve gereçlerle yapılan işlerle ilgili bilgi verildi.