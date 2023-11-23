Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, öğretmenlerin, gücünü sevgiden alan, emek, sabır ve hoşgörü isteyen kutsal bir görev yaptığını ifade ederek, “Öğretmen, toplumun önderidir, toplumun lideridir” dedi.

Töre, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, öğretmenliğin, bütün dünyada en onurlu mesleklerin başında geldiğini belirterek, bir halkın ahlaki, kültürel, sosyal ve bilimsel yönlerden gelişmesinde, aileden sonra en büyük payın öğretmenlere ait olduğuna dikkat çekti.

Başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de, “Bir toplum ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler” dediğini kaydeden Töre, Atatürk’ün, öğretmenlerin ifa ettiği kutsal ve önemli görevi işaret ettiğini ifade etti.

Öğretmenlerin, gücünü sevgiden alan, emek, sabır ve hoşgörü isteyen kutsal bir görev yaptığını vurgulayan Töre, “Öğretmen, toplumun önderidir, toplumun lideridir. Bu nedenden dolayı öğretmenler toplumun en saygın kişileri olmak durumundadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu’da Millet Mekteplerinin açıldığı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu anlamlı günde, ülkenin inşasında mihenk taşı olacak gençlere rehberlik eden, ışık olan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Töre, bugün hayatta olmayan ve eğitim camiasına önemli hizmetler veren merhum öğretmenleri de saygıyla andı.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre mesajında son olarak, “Ne mutlu Türk milletinin öğretmenlerine, Ne mutlu Türk'üm diyene” dedi.