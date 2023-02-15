Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, Ziyamet'de sakin Hakim Yeşilırmak’ın bulunmakta olduğu kahvene içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildiği ve soruşturmasının devam ettiği açıklandı.
Ziyamet’de sakini Hakim Yeşilırmak yaşamını yitirdi
Polis, Ziyamet’de sakin 54 yaşındaki Hakim Yeşilırmak yaşamını yitirdiğini bildirdi.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Yorumlar