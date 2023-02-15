Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, Ziyamet'de sakin Hakim Yeşilırmak’ın bulunmakta olduğu kahvene içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildiği ve soruşturmasının devam ettiği açıklandı.