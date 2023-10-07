“Girne Arkın Fest 23” kapsamında gerçekleşen 22. Uluslararası Zeytin Festivali'nin üçüncü gecesi tamamlandı. Festivalin üçüncü günü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Kortlarında düzenlenen tenis turnuvalarıyla başladı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 4-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında birçok yerli ürün festival katılımcılarıyla buluştu, festival kapsamında hem Zeytinlik köyünün hem de zeytinin önemi vurgulandı.

Erce Güner'in solo konseri, Türkiye'den gelen Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve Yağmur Özeren ve Serhan Candaş'ın konseri festivalde katılımcılara eğlenceli saatler yaşattı.

Festivale katılan ziyaretçiler, Çatalköy Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle eğlenceye devam etti. Ayrıca, FOGEM'in “Geçmişten Günümüze Halk Giysilerimiz” adlı gösterisi ve kısa halk dansları performansları gecede yer aldı.

Festivalin üçüncü gecesi, yerli gruplardan Salt Grubu'nun sahne performansıyla son buldu.

-7 Ekim etkinlikleri…

Bugün 17.30 itibari ile tenis turnuvası ile festival devam edecek, 18.00’de Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi’nin gerçekleştireceği halk dansları gösterisi sunulacak. Lapta Esintiler Korosu’nun 18.15’te vereceği konserin ardından, saat 19.00’da Şair Dinletisi ve Söyleşi Şair ve Yazarların Zeytinlik Buluşması “Ali Nesim Anısına” etkinliği yapılacak.

19.30’da Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi, 19.45’te Sinan Güzen konseri yapılacak. Hasder’in 21.00’deki gösterisinin hemen ardından gece 21.15’deki Hikmet Kurtarıcıoğulları konseri ile son bulacak.

-8 Ekim etkinlikleri…

Festivali yarın yine birçok etkinlikle geçecek.

Saat 15.30’da Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri ile başlanacak, 16.30’da Zeytinlik Köy Evi’nde Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması düzenlenecek ve yarışma 18.30’da ödül töreni ile bitecek.

18.00’de Dance Spot’un dans gösterisi yer alacak, 18.15’te gıda mühendisi Naile Soyel’in Zeytin ve Zeytinyağının Sağlığımıza Faydaları isimli sunumu gerçekleşecek.

18.15’te Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Altın Zeytin Mizah Ödül Töreni yapılacak.

Filipino Community in North Cyprus Dans Gösterisi 19.15’de gerçekleşecek ve ardından 19.30’da tenis turnuvası ödül töreni yapılacak.

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterisi 19.45’te başlayacak, 20.00’de “Sektör 53” konser verecek. Kyrenia Tango Argantino’nun saat 21.00’daki dans gösterisinin ardından Festivalin final konserinde saat 21.15’te Nafiz Dölek sahnede olacak.

-10 Ekim’de Edip Akbayram Amfitiyatro’da…

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Edip Akbayram da 10 Ekim’de saat 21.00’de Girne Amfitiyatro’da sahne alacak.