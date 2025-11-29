26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü nedeniyle Her Daim Doğa Dostları Grubu ile Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Gazimağusa'da etkinlik düzenledi.

Her Daim Dostlar Grubundan verilen bilgiye göre, "Zeytin Ağacı Günü" zeytin ağacının ekolojik, kültürel ve ekonomik değerini vurgulamak adına Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2019'da ilan edildi. Açıklamada zeytin ağacının Kıbrıs'ın kültürel ve doğal mirasının önemli bir parçası olduğu ve dünyada barış ve bereket"sembolü olarak tanındığı kaydedildi.

Zeytin Ağacı Günü nedeniyle Mağusa Bandabuliya'da Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu zeytin ağacının doğa ve insanlığa katkılarını anlattı.

-Doğadan gelen ezgiler

Etkinlik kapsamında Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, anıt zeytin ağacına bağlanan bir aletle, ağacın iç seslerini notalara dönüştürme deneyimini paylaştı.

Etkinlik programı kapsamında Canbulat Sahası ile Othello Kalesi arasına zeytin fidanı dikildi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, konuyla ilgili "zeytin ağacının Kıbrıs adası için tarih boyunca sahip olduğu büyük önem, batık gemilerde bulunan zeytin çekirdekleri ve amforalarla da kanıtlanmıştır. Bu tür farkındalık etkinlikleri, zeytin ağacının sunduğu sağlığı, sürdürülebilirliği ve kültürel değerleri korumak için toplumu bir araya getirmekte ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefimize hizmet etmektedir." dedi.