Ukrayna, Moldova ve Balkan ülkelerinin katılımıyla Avrupalı yayın kuruluşu Euronews'un ev sahipliğinde Brüksel'de "Avrupa Genişleme Zirvesi" düzenlendi.

Brüksel'de Euronews'un ev sahipliğinde düzenlenen "Avrupa Genişleme Zirvesi"ne, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ Dış ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri katıldı.

Zirveye video konferans yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ülkesine uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderme yönündeki beklentilerine işaret ederek, bunun Rusya üzerinde belirleyici bir baskı oluşturacağını söyledi.

Savaşta olmasına rağmen Ukrayna'nın Avrupa'nın en geniş yolsuzlukla mücadele altyapısını kurduğunu belirten Zelenskiy, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkmasını eleştirerek, bunun sadece Rusya'nın çıkarına bir adım olduğunu aktardı.

AB üyelik sürecine ilişkin Zelenskiy, "AB üyeliği söz konusu olduğunda bu tam üyelik olmalı. Benzer değerlere sahip olunması önemli. Bence AB'nin yarı veya kısmi üyesi olamazsınız." diye konuştu.

- "Karadağ'ın AB'nin 28'inci üyesi olacağına inanıyorum"

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu da ülkesini 2030'da AB'nin bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Sandu, Rusya'nın ülkedeki propagandasına ilişkin "AB için oy verirseniz, bugüne kadar Ukrayna'da yaşananlar sizin de başınıza gelir." ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Costa ise AB'ye aday ülkelerden Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'ın 2025'te somut ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Costa, "En büyük ilerlemeyi Karadağ kaydetti. Aynı kararlılık ve yoğunlukta çalışmaya devam ederlerse müzakereleri 2026'da tamamlama hedefleri inandırıcı. Karadağ'ın AB'nin 28'inci üyesi olacağına inanıyorum." dedi.

Ukrayna ve Moldova'nın adaylık sürecinde “etkileyici bir ilerleme” gösterdiğini aktaran Costa, Arnavutluk'un büyük bir emek harcadığını, benzer bir emeği Bosna Hersek ve Sırbistan'da da beklediklerini söyledi.

Costa, Kosova'nın ise tüm gelişmelerden olumlu bir sinyal alması gerektiğine işaret ederek, AB'nin ülkelere üyelik yolunda yardımcı olmaya devam edeceğini belirtti.