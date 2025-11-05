Romanya, eğitim merkezinde kullandığı 18 adet F-16 savaş uçağını Hollanda'dan satın aldığını duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, halihazırda ülkedeki Fetesti Eğitim Merkezi'nde kullanılan 18 adet F-16'nın satışı için Hollanda ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, F-16 savaş uçaklarının "sembolik" bir ücret karşılığında satın alındığı kaydedildi.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, yaptığı açıklamada, ülkesinin F-16 pilotlarının eğitimi için önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Mosteanu, merkezde Ukraynalı pilotlara da eğitim görme olanağı sağladıklarını aktardı.

Hollanda'nın Bükreş Büyükelçisi Willemijn van Haaften de iki ülkenin güvenlik ve savunma alanlarında yakın işbirliği içerisinde olduklarını kaydederek, Hollanda'nın Romanya'ya teslim ettiği 18 adet F-16 savaş uçağının ülkeler arasındaki işbirliğinde önemli bir adım teşkil ettiğini kaydetti.

(AA/GHA/ŞEB)