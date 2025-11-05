Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Inquirer News'in haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yerelde "Tino" olarak bilinen Kalmaegi Tayfunu dolayısıyla 26 kişinin öldüğü ifade edildi.

Bildirilen ölümlerin büyük çoğunluğu, 22 kayıpla Orta Visayas bölgesinde yaşanırken bunu, Negros Adası Bölgesi'nden 2 ve Doğu Visayas'tan 1 ölüm takip etti.

OCD, kasırga nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 387 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.