

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Starmer ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Zelenskiy, görüşmede, savaşın sona erdirilmesi için yürütülmesi gereken müzakereleri ve savunma silahları gibi konuları ele aldıklarını aktardı.



Avrupa'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerde yer alması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Müzakerelere ve toplantılara hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.



Müzakerelerde Avrupa'nın sesine ihtiyaç duyulduğunu savunan Zelenskiy, "Bunu nasıl başaracağımız konusunda koordine olduk." ifadesine yer verdi.