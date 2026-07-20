Lider Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, ilk yayımlandığı dönemde kaset ve sınırlı sayıda plak olarak basılan albüm, orijinal bant kayıtlarından yeniden hazırlanarak 39 yıl sonra tekrar plak formatında yayımlandı.

Sanatçının Lider Müzik etiketiyle yayımlanan 4. ve son albümü olma özelliğini taşıyan çalışma, Zeki Müren'in 1980'li yıllardaki müzik kariyerinin önemli kayıtları arasında yer alıyor.

Yeni baskıda "Kutupta Yaz Gibi", "Yağdır Mevlam Su", "Helal Olsun", "Dünya Meyhane" ve "Acılara Gücendim" gibi eserlerin yanı sıra 1987'deki plak baskısında yer almayan ve yalnızca kaset versiyonunda bulunan "Aşk Rüşveti" dinleyicilerle buluşacak.

Albümün prodüktörlüğünü üstlenen Selami Şahin, çalışmadaki 9 eserin düzenlemesini de yaptı.