Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtının 52. yıl dönümünü kutladı.

Cevdet Yılmaz X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 52 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkını Rum mezaliminden kurtarmış, güvenliğini ve varlığını güvence altına almıştır. Böylece Ada’da yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temelleri atılmıştır.

Anavatan ve Garantör Türkiye, Ada’nın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir.

1974 yılında millî davamız uğruna canlarını feda eden aziz Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman Gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz”