İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında noterde işlem yaparken gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan derneğin kurucularından Alper Çelik'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Çelik, müzisyen olduğunu ve reklam işleri yaptığını, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu beyan etti.

Sigortasının Artar Prodüksiyon tarafından yatırıldığını, 20 yıla yakındır Haluk Levent'in yanında işlerine yardımcı olduğunu, bu nedenle Levent'ten sabit bir maaş almasa da konser dönemlerinde harçlık aldığını kaydeden Çelik, 4 bankada hesabı ve kredi kartı olduğunu söyledi.

Çelik, Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendisine ait banka hesaplarını kullanımına verdiğini ifade etti.

Önceden bahis oynadığını, bahis sitelerindeki farklı kullanıcı adlarıyla bulunan hesaplarıyla Levent'in de bahis oynadığını aktaran Çelik, "Haluk Levent bana, ben de bahis sitesinin hesabına parayı gönderirdim, kendisi oynardı. Sıklıkla bana da söyler, ben parayı yatırır, Levent'in söylediği maçlara bahis oynardım." dedi.

Çelik, derneğin kurucusunun Haluk Levent olduğunu, kendisini araması üzerine derneğin kuruluş sürecinde yer aldığını ve 2021 yılında dernekten ayrıldığını iddia etti.

- "Bahis sitelerinde benim hesaplarım üzerinden oynamaktadır"

Levent ile aralarında ağabey kardeş ilişkisi olduğunu dile getiren Çelik, "Kendisinin işi olduğu zamanlarda yaparım. Benim hesaplarımı kullanmaktadır. Ödemelerini benim hesaplarımla yapmaktadır. Çoğu bahis sitelerinde de benim hesaplarım üzerinden oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, tutuklu şüpheli Zafer Yay tarafından kendi hesabına 1359 işlemde toplam 138 milyon 593 bin 208 lira para girişi, kendisinin hesabından Yay'a 213 işlemde 24 milyon 352 bin 763 lira para çıkışı yapılmasının sorulması üzerine, "Bu transferler Levent'in talimatıyla yapılmıştır. Bu paralar genelde bahis, borsa veya borç ödemelerine gidiyordu." beyanında bulundu.

Levent'in asistanı tutuklu şüpheli Yeliz Kaya ve diğer bazı kişilerle aralarındaki yüklü miktarda para trafiğini de benzer sözlerle açıklayan Çelik, hesaplarında kendi mali profilinin çok üzerindeki işlemleri açıklamasının istenmesi üzerine, "Bu paralar Haluk Levent talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle Ahbap borç vesaire yazılanlar gibi bunlar benim de dikkatimi çekmiştir. Kendisine bunu sorduğumda 'Bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralardır, geri iadesi yapılmıştır.' demiştir. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ isimli firmadan hesabına 1894 işlemde 89 milyon 90 bin 663 lira ödeme yapıldığı, kendisinin hesabından ise 6 bin 126 işlemde toplam 279 milyon 367 bin 817 lira gönderildiği, 190 milyon 270 bin liralık kupon yapıp kaybettiğinin tespit edildiği aktarılarak, bu bahislerdeki paranın kaynağını açıklaması istenen Çelik, "Bu paraları Levent borç alarak oynadığını söylemiştir. Parayı yatırmayı Levent'in talimatıyla yaptım, oynanan bahislerin hepsi Levent'e aittir." dedi.

Hesaplarından, Merit Kıbrıs Turizm Limited firma hesaplarına 9 işlemde 3 milyon 47 bin 567 lira para çıkışı yapılmasına ilişkin ise Çelik "Levent, Kıbrıs 'a gittiği zaman benden bu hesaba para yatırmamı isterdi, yatırırdım. Niçin yatırdığım konusunda bilgim yoktur." savunmasını yaptı.

- "Beni maddi manevi olarak mağdur etmiştir"

Çelik, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu konuda çok mağdur oldum. 20 yıldır Levent'in yanındayım ve tanırım. Anksiyete ve depresyon ilaçları kullanmamın sebebi olanlardan biridir. Çünkü alacaklıları ona ulaşamadıkları zaman beni ararlardı, onların baskı ve zorlamalarına maruz kalırdım. Hatta bir gün borç alışverişi üzerinden başkaları tarafından darbedilmiştim. Bu kadar şey insanın canını acıtıyor. Her seferinde 'Size yardımcı olacağım, hayatınızı kuracağım.' denilerek bekletildim. Levent'in borçlarının kumar yüzünden olduğunu düşünüyorum. Beni 1-2 kez Kapalıçarşı'ya gönderdi, bir dükkandan isimlerini hatırlamadığım kişilerin adını verdim, onlar da konuya hakim oldukları için döviz veya nakit veriyorlardı. Ben de bu parayı hesaba atıyordum, paranın bir kısmını borsaya, bir kısmını bahse yatırıyordum. Kalan paraları da ödemeleri için kullanıyordum. Telefonumun şifresini emniyete verdim. 1 ay içinde Levent beni arayarak telefonumu ve numaramı değiştirmemi istemişti. İlk başta korktum ne yapacağımı bilemedim, çevrem beni uyarıp 'Sen doğrusunu yap.' dediler. Beni maddi manevi olarak mağdur etmiştir, suçsuzum."

Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde ise banka işlemleri için sürekli Levent'ten talimat aldığını ileri sürerek, "Bana genellikle 'Şu maçlara kupon yap.' diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi Nesine hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik." diye konuştu.

Ahbap Derneğinin işleyişi bilmediğini savunan Çelik, "Oradaki para çıkışlarını, bunun şartlarını bilmem mümkün değildir. Haluk Levent'in, derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını da bilmiyorum. Sadece bu borsa ve bahis oyunları konusunda kendisine paraların dernek parası olup olmadığını sormuştum. Bana asla böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, arkadaşlarından aldığı borçlarla borsa ve bahis oynadığını, ayrıca hesaplardaki işlemlerin kendi hesabına yapıldığını bankalara bildirdiğini ve hiçbir sorun olmayacağını söyledi. Bu şekilde 2-3 ay öncesine kadar benim hesaplarımı kullanmaya devam etti. Ben bile kendisine borç vermiştim, kendisinden alacaklıyım. Dernekle alakalı ne bir bilgim ne de bir dahilim yoktur. Kolluk aşamasında da ifade ettim, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum." diye savunma yaptı.

Çelik, derneğin depolarında çürüyen bazı mallar olduğunu ve gerekli yerlere ulaştırılmadığını da ifade etti.