Yazar Zeki Erkut’un "EBEDİLER” adlı 6'ıncı romanı Işık Kitabevi tarafından yayımlanarak satışa sunuldu.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamada, “EBEDİLER” adlı 345 sayfalık romanın editörlüğünü Ceyhan Özyıldız, kapak tasarımını ise ressam Nilgün Güney yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazar bu son romanında, Kuzey Mesarya’da bir mezarın kazılması sırasında beklenmedik bir şekilde can veren üç arkeoloğun esrarengiz ölümlerinden yola çıkarak olayın arkasındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sembol ve şifrelerle yazılmış mezarın sırrı okuru 18. yüzyıla, Kıbrıs’ta Osmanlı dönemine, ağır vergiler ve baskıcı politikalara karşı bir halk hareketinden parlayan bir isyana, Eleni ile Ali Said’in naif aşkına ve bu iki kalbin trajik kaderinin, Kıbrıs’ın çoklu kimliğinin birleştirdiği Ebediler isimli bir cemaate kadar götürüyor."