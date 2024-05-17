Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

“Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temin Etme ve Gümrük Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Adnan Altındağ ile Kalden Ticaret’in işletmecisi Alper Şener Deniz teminat talebiyle bugün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez 29 Mart 2024 tarihinde mahkemenin Serdinç Maypa’nın tasarrufunda bulunan evrakların incelenmesi için vermiş olduğu direktif doğrultusunda soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis başlatılan soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi ürün alımı için 2022-2023 yıllarını kapsayan süre için verdiği tıbbi ürün ihalesini kazanan Zerberg Healthcare Trd. Ltd. işletmecisi olan zanlı Adnan Altındağ’ın almış olduğu 3 milyon 371 bin TL değerindeki tıbbi ürünleri Azin Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. adına düzenlediği 14 ayrı sahte faturayla gümrükte 353 bin TL’ye aldığını beyan ederek, devleti zarara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının tıbbi ürünleri ülkeye düşük gümrükten soktuktan sonra Sağlık Bakanlığına Türkiye’den aldığı yüksek fiyata verdiğini açıkladı. Polis, Altındağ’ın ofisinde yapılan aramada 2022 yılına ait Azin Danışmanlık Mimarlık Medical Tic. Şti. adına düzenlenen ve Kalden Ticaret’e yazılan bir adet fatura tespit edildiğini söyledi. Polis, bu tespit üzerine Kalden Ticaret’in işletmecisi Alper Şener Deniz’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Deniz’in de Türkiye’den 270 bin TL’ye aldığı tıbbi ürünleri Azin Danışmanlık Mimarlık Medical adına düzenlenen 2 adet sahte faturayla gümrükte 15 bin TL’ye aldığını beyan ettiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 100’er bin TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 750’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.