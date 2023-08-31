Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalıştığı gıda firmasına ait 24 bin 184 TL parayı çalan Serkan Adem bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulak olguları aktardı. Polis memuru, Minareliköy’de faaliyet gösteren Kızıltaş Gıda isimli iş yerinde çalışan zanlının 2023 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında müşterilerden iş yeri adına tahsil etmiş olduğu toplam 21 bin 182 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada iş yerine ait 4 bin TL daha çaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının çaldığı para miktarının 25 bin 182 TL’ye çıktığını belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.