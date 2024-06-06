Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı'ndan 24 bin 500 ABD Dolar'ı ile çıkış yapmaya çalışırken “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı” suçlamasıyla tutuklanan Ulkar Tifan Qızı Alishova hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlının tasarrufunda bulunan paranın suç geliri olmadığı tespit edildi. Zanlıya sadece “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı” suçundan dava okundu. Zanlı teminat olmaksızın serbest bırakıldı.

Ne olmuştu

Zanlı 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda kale 12 diye bilinen X-ray cihazında KKTC'den çıkış yapacağı bir sırada beraberinde 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar'ı nakit para bulundurarak para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunmuştu. Tutuklanan zanlı ifadesinde paraları 4 ayrı casinodan kazandığını beyan etmişti. İki kez mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında toplam 6 gün süre temin edilmişti. Bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının tasarrufundaki paranın kara para olmadığı belirlendi.